USA, 56enne si sostituisce alla nuora e porta in grembo la nipotina

Nancy Hauck, 56 anni, si è sostituita alla nuora portando in grembo la nipotina: "Dovevo farlo".

Nancy Hauck è una donna statunitense di 56 anni, che ha deciso di sostituire sua nuora Cambria nel parto. Nancy infatti porta in grembo la sua nipotina, figlia di suo figlio Jeff e della stessa Cambria. La 56enne ha dichiarato di avere avuto la sensazione di doverlo fare.

Nancy ha visto il figlio e la nuora in difficoltà per il parto futuro e si è dunque offerta come madre surrogata della bambina.

La storia di Nancy Hauck: la donna che porta in grembo la nipotina al posto della nuora

Nancy Hauck è rimbalzata agli onori della cronaca per aver deciso di portate in grembo la figlioletta di del figlio Jeff e della nuora Cambria: la coppia ha già avuto quattro figli.

Come informa FanPage, Cambria non è in grado di portare avanti una gravidanza dopo essersi sottoposta a un’isterectomia salvavita in seguito all’ultimo parto. Jeff e Cambria sono già genitori di due coppie di gemelli, ma hanno deciso di avere un quinto figlio.

L’ultima gravidanza 26 anni fa

Bisogna tener conto che l’ultima gravidanza di Nancy Hauck fu ventisei anni fa, ma alla fine i medici le hanno dato il via libera e la donna è stata molto contenta così come suo figlio Jeff.

Intervistata a SWNS, Nancy ha dichiarato: “Ho solo improvvisamente avuto la sensazione che avrei dovuto offrirmi di farlo”.