Usa, abbattuto altro oggetto non identificato in volo: aveva sorvolato siti militari sensibili

Un altro oggetto non identificato è stato abbattuto in volo sul lago Hurhn. Aveva sorvolato siti militari sensibili.

Sono scattati nuovi allarmi nei cieli degli Stati Uniti. Il Pentagono ha abbattuto un altro oggetto non identificato sul lago Hurhn, tra Usa e Canada, come riferito dalla Cnn, che ha citato fonti militari e del Congresso. L’oggetto è stato abbattuto da un F-16 per le sue potenziali capacità di sorveglianza e per aver volato in prossimità di siti militari sensibili.

Poco prima le autorità avevano chiuso momentaneamente lo spazio aereo sopra il lago Michigan per motivi di “difesa nazionale“. La decisione, come riportato da Fox News, era stata presa per esaminare un “potenziale contatto“, poi definito come una “non minaccia“. L’oggetto non identificato è stato abbattuto su ordine di Joe Biden “per cautela“. L’Ufo, che aveva una struttura ottagonale, è stato avvistato inizialmente in Montana, dove sabato era stato chiuso temporaneamente lo spazio aereo.

Nel fine settimana sono stati abbattuti altri due oggetti non identificati in Alaska e in Canada. “Sono probabilmente palloni aerostatici ma molto più piccoli del primo“, ovvero quello neutralizzato dal Pentagono una settimana fa al largo delle coste del South Carolina, come rivelato da Chuck Schumer, leader della maggioranza dem al Senato, che poche ore dopo è stato smentito dalla Casa Bianca. “Gli oggetti abbattuti su Alaska e Canada nei giorni scorsi non assomigliavano al pallone di sorveglianza cinese abbattuto al largo della costa del South Carolina del Sud ed erano molto più piccoli” ha precisato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale.

Avvistamenti anche in Cina

Il Global Times ha riferito che “le autorità marittime della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, hanno annunciato oggi di aver avvistato un oggetto volante non identificato sulle acque vicino alla città costiera di Rizhao e si stanno preparando ad abbatterlo, ricordando ai pescatori di stare al sicuro tramite messaggi“. Una rivelazione fatta su Twitter, che ha scatenato il sospetto di una provocazione. Dei primi due Ufo in America per ora si sa solo che entrambi, privi di apparenti equipaggiamenti spia, volavano a 40mila piedi di altitudine, ovvero 12mila metri, avevano una forma cilindrica e la grandezza di una Volkswagen Beetle, mentre il pallone-spia era alto come tre bus allineati, pesava oltre una tonnellata ed era dotato di apparecchiature di sorveglianza.