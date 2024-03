USA, aereo precipita vicino ad autostrada: cinque morti

In USA è stato un tragico incidente aereo quello che ha portato alla morte di cinque vite umane vicino a Nashville, nel Tennessee. Il pilota del piccolo aereo privato aveva segnalato problemi al motore e all’impianto elettrico, ma nonostante fosse stato autorizzato per un atterraggio di emergenza all’aeroporto locale John C. Tune, il velivolo è precipitato vicino a un autostrada poco distante dalla pista, finendo in fiamme.

USA, aereo precipitato: in corso le indagini

Le autorità competenti, inclusi la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB), hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente e trarre insegnamenti cruciali per migliorare la sicurezza aerea.

Aereo precipitato, difficoltà nel raggiungere la pista

Secondo quanto riferisce la CNN, il portavoce del Dipartimento di Polizia di Nashville, Don Aaron, ha dichiarato che l’operazione di atterraggio di emergenza era stata comunicata e autorizzata al personale dell’aeroporto John C. Tune di Nashville.

Tuttavia, poco dopo la comunicazione, il pilota del piccolo velivolo ha segnalato di non poter raggiungere la pista. Il portavoce ha sottolineato la fortuna nel fatto che l’aereo non abbia colpito alcun edificio durante la sua discesa. Questo sottolinea l’importanza dell’intervento rapido e coordinato delle autorità per gestire situazioni critiche come questa.

Lo schianto al suolo dell’aereo privato

Secondo quanto riportato dalla CNN, Kendra Loney, portavoce dei vigili del fuoco di Nashville, ha comunicato che l’aereo privato è andato in fiamme immediatamente dopo lo schianto al suolo. L’incidente è stato descritto come catastrofico, con cinque morti e nessun sopravvissuto. Al momento, le autorità non hanno ancora divulgato pubblicamente le identità delle vittime e stanno ancora indagando sull’origine dell’aereo coinvolto.

I testimoni oculari hanno segnalato che l’aereo sembrava trovarsi in evidente difficoltà mentre attraversava l’autostrada. Successivamente, l’aereo si è schiantato in un’area erbosa lungo la I-40 East.