Negli USA, un aereo che trasportava una squadra di football universitaria si è sollevato sulla coda dopo l’atterraggio all’aeroporto di Lewiston.

Negli Stati Uniti d’America, un Boeing 737-900 della United Airlines Aircraft (N78448), proveniente da Los Angeles, stava trasportando la squadra di football universitaria della USC, Trojans, quando si è sollevato sulla sua coda dopo aver effettuato l’atterraggio presso l’aeroporto di Lewiston, nell’Idaho.

La società aerea ha attribuito l’evento a un possibile sbilanciamento del peso del velivolo.

USA, aereo si solleva sulla coda dopo l’atterraggio a Lewiston: ipotesi sbilanciamento di peso

Negli Stati Uniti d’America, un aereo Boeing 737-900 della United Airlines Aircraft registrato con il codice N78448 è ricaduto sulla sua stessa coda dopo l’atterraggio all’aeroporto di Lewistong, nell’Idaho. L’aereo era arrivato all’aeroporto di Lewiston Nez Perce County in Idaho da Los Angeles.

Secondo vari rapporti, l’incidente è avvenuto mentre i passeggeri stavano sbarcando.

L’immagine dell’incidente è stata condivisa su Twitter da un analista di sicurezza del volo chiamato “JADEC”. Nella foto diffusa sui social media, è possibile osservare l’aereo in posizione anomala: il mezzo, infatti, risulta completamente sbilanciato nella sua parte posteriore. Una simile circostanza ha portato il velivolo a sollevarsi sulla coda che appare poggiata sull’asfalto della pista piuttosto che sospesa a mezz’aria.

Nello scatto, inoltre, il personale dell’aeroporto circonda il Boeing 737-900. Sulla scena, sono presenti anche carrelli per il ritiro bagagli e alcuni curiosi, che stavano filmando o fotografando l’incidente con le proprie telecamere.

USC just arrived in Pullman WA for their game with Wazzu. Here’s their plane… Half the team was still on it too😳 no explanation yet… pic.twitter.com/3lwvChstEA — Dave Stockton Jr (@DSJR1) September 18, 2021

USA, aereo si solleva sulla coda dopo l’atterraggio a Lewiston: il comunicato della compagnia

In seguito alla vicenda, United Airlines ha riferito che nessuno è rimasto ferito nell’incidente e che l’aereo è ricaduto all’indietro a causa di uno squilibrio di peso. “Il volo United 2509 in volo da Los Angeles, California a Lewiston, Idaho, è atterrato senza incidenti. Tuttavia, a causa di uno spostamento di peso ed equilibrio durante il processo di scarico, la coda dell’aereo è caduta all’indietro. Nessuno tra il personale di terra, i clienti o l’equipaggio ha riportato lesioni”, ha spiegato United Airlines in un comunicato.

Secondo i report diffusi, United Airlines è stata costretta a cancellare il prossimo volo in programma per l’aereo, destinato a viaggiare verso Houston. È stato anche rivelato che l’aereo stava trasportando la squadra di football della University of Southern California (USC) Trojan che volava da Los Angeles a Pullman, Washington, per competere contro i Washington State Cougars.

Per quanto riguarda l’incidente del Boeing 737-900, alcuni utenti dei social media hanno commentato l’evento spiegando come sarebbe stato possibile evitare che il fenomeno si verificasse.

Un utente, ad esempio, ha asserito: “Le stive degli aerei dovrebbero essere svuotate dai bagagli dalla stiva di poppa e poi da quella di prua per evitare che questo accada”.

Altri utenti si sono duramente scagliati contro l’operato del personale di terra dell’aeroporto dell’Idaho.

Secondo Simpleflying, poi, un’altra ragione plausibile del ribaltamento dell’aereo potrebbe essere stata l’assenza di un supporto di coda. Per evitare tali incidenti, infatti, alcuni voli sono rinforzati con un supporto di coda che garantisce il mantenimento dell’equilibrio del peso dell’aereo.