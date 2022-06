Usa, Baby Holly è stata ritrovata: non si avevano sue notizie da 41 anni

È stata ritrovata Baby Holly. Oggi ha 41 anni e sta bene.

Baby Holly, scomparsa nel 1981, è stata ritrovata grazie alle indagini su due cadaveri avvenute nel 2021. Holly sta bene ed ha finalmente scoperto la verità, solo che non ricorderà nulla dei suoi genitori perchè quando è sparita aveva solo 1 anno.

Il caso di Baby Holly, la bambina ritrovata a 41 anni

A dare la notizia, a quella che negli anni ’80 fu nominata Baby Holly, è stata la polizia. Da anni le autorità texane stavano investigando su due cadaveri ritrovati nel 1981 nei pressi di Houston, in Texas. La loro vera identità è stata svelata solo nel 2021 grazie a delle tecnologie avanzate. I due corpi sono stati identificati come Tina e Harold Clouse.

La coppia aveva una figlia che si chiamava Holly.

Le indagini della polizia texana

Dopo la morte dei genitori, Holly era stata presumibilmente rapita e poi abbandonata sui gradini di una chiesa da almeno due donne nomadi. La piccola vittima di questo mai risolto caso fu poi adottata da una famiglia dell’Arizona. Attualmente Holly vive in Oklahoma ed ha cinque figli. Quando Holly ha scoperto la sua vera identità e la sua storia è rimasta scioccata.

La polizia sta cercando le due nomadi che l’hanno rapita e poi abbandonata

La polizia del Texas adesso è impegnata in una vera e propria caccia all’uomo per individuare le due nomadi. Intanto, come si apprendere da la Repubblica, il primo vice procuratore generale del Texas Brent Webster ha detto che i genitori adottivi di Holly non sono sospettati di aver avuto un ruolo negli omicidi.