Texas: “Mi ha tradita, butto le ceneri di sua madre nel fiume”, il video diventa virale

Un video diventato virale sui social network ritrarrebbe una donna, poi arrestata, che lancia le ceneri della madre del fidanzato in un fiume.

“Mi ha tradita, quindi ho buttato le ceneri di sua madre nel fiume”: è quanto spiegato in un video, pubblicato su TikTok diventato virale su Twitter, che ritrarrebbe una donna intenta a lanciare le ceneri della madre del suo fidanzato nel fiume.

Arrestata la donna che ha buttato le ceneri della madre del fidanzato in un fiume in Texas

A maggio 2022, la protagonista del video sarebbe stata arrestata e accusata di abuso di cadavere dopo aver confessato via messaggio al suo all’epoca fidanzato di aver gettato in acqua le ceneri di sua madre, secondo il Dipartimento di Polizia di Fort Worth, in Texas.

A detta di molti, il video diventato virale sarebbe però una scenetta e la donna ripresa non quella arrestata.

Scatenati gli utenti di Twitter, che hanno reagito al video circolato sul social in diversi modi.

“Chiamami come vuoi! Ma spero che Shorty venga tradita per il resto della sua vita“, “tutti i passaggi coinvolti. Vestirsi. Trasportare l’urna. Trovare un cameraman. La prima manciata delle ceneri della madre nelle mani. Un sacco di opportunità per mettere in pausa“, “dimentica i passaggi. Immagini non portare rispetto alle ceneri di qualcuno? Non potrei mai pensare di fare una cosa del genere”, “come ha potuto non fermarsi a metà strada, girare la macchina e tornare a casa?”, “se non tradisci, non devi preoccuparti che le ceneri di tua madre finiscano in un fiume” sono alcuni dei commenti che si trovano su Twitter.

“Perché riprendersi mentre si commette un crimine?”

“Perché alcune persone si riprendono mentre commettono crimini?”, è invece la domanda di un utente, mentre altri discutevano se rubare le ceneri di qualcuno e buttarle via sia effettivamente un crimine.

“Che genere di amico ti riprende mentre violi la legge invece di scoraggiarti a farlo? Poi lo posta. Amici falsi e ricerca della fama allo stesso tempo”, le risponde un altro.

Qui sotto potete vedere il video incriminato pubblicato su TikTok.

