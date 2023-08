Orrore nel New Jersey, bimbo trovato in casa con trenta cani morti: due perso...

Negli Usa, la polizia ha trovato un bambino chiuso in casa con 30 cani morti. A seguito della terribile scoperta, le autorità hanno arrestato un uomo e una donna.

Usa, bambino chiuso in casa con 30 cani morti: arrestata una coppia

L’assurda vicenda è stata scoperta nello Stato americano del New Jersey dove due persone sono state arrestate con l’accusa di crudeltà sugli animali e di aver messo in pericolo il benessere di un bambino. Il piccolo di soli 9 anni, infatti, è stato trovato dagli agenti di polizia nella casa in cui viveva insieme a trenta cani morti. I due soggetti arrestati sono Rebeccah Halbach, 35 anni, e Brandon Leconey, 32 anni.

Stando alle informazioni sinora diffuse, Halbach e Leconey sono finiti in manette nel momento in cui la polizia di Evesham si è recata nella proprietà per verificare una denuncia di sospetta crudeltà sugli animali presentata da un testimone che aveva visto animali malati e malnutriti insieme alla coppia. All’interno della casa, poi, oltre alle carcasse di decine di cani, gli agenti hanno tratto in salvo anche il minore in “condizioni spregevoli”.

Le dichiarazioni della polizia di Evesham

“Ci sono cani vivi in gabbia, cani morti in gabbia e ovunque”, ha dichiarato il capo della polizia locale, Walt Miller. “Dietro l’abitazione c’era anche un luogo per la sepoltura con un gran numero di cani a vari livelli di decomposizione”, ha aggiunto.

In considerazione di quanto riferito dalle forze dell’ordine, sarebbero almeno un centinaio i cani deceduti nella casa mentre altri 14 esemplari sono stati trovati vivi e portati in salvo. Uno di loro, tuttavia, è stato soppresso.

Per quanto riguarda il bambino, invece, le autorità lo hanno portato via e lo hanno affidato alle cure dei servizi sociali.