Uragano Idalia: in Florida devastazione mortale

L’uragano Idalia si è abbattuto sulla Florida con piogge e venti sostenuti di oltre 110 miglia orarie. Lo Stato era già stato colpito l’anno scorso dal passaggio dell’uragano Nicole. Idalia sta causando inondazioni nelle zone costiere e ha lasciato senza corrente oltre 115.000 abitanti. In Florida l’uragano Idalia si è intensificato rapidamente tra martedì sera e mercoledì mattina. Secondo le stime del National Hurricane Center, inoltre, la forza dell’atterraggio e l’ondata di tempesta di Idalia potrebbero raggiungere livelli mai registrati sul territorio, con il rischio di essere sommersi da onde alte fino a 6 metri. Gli scienziati, infatti, hanno stimato un aumento della velocità del vento di almeno 35 miglia orarie in 24 ore o meno.

Blackout in oltre tre contee

Analogamente a quanto successo poche settimane prima in California, con l’uragano Hilary, in Florida l’uragano Idalia continuerà a intensificarsi, guidando una tempesta potenzialmente mortale verso l’area di Big Bend. La maggior parte dei black-out è stata segnalata fra le contee di Taylor, Dixie e Levy. Il servizio meteorologico nazionale ha avvertito la popolazione, affermando che si tratti di una situazione pericolosa per la vita di tutti. Proprio in virtù della condizione emergenziale sono stati aboliti i pedaggi autostradali, sono stati aperti i rifugi e gli hotel si sono preparati ad accogliere gli sfollati. È stata, inoltre, emessa un’allerta uragano lungo centinaia di chilometri di costa.

Massima allerta in Florida per l’uragano Idalia

I funzionari delle comunità costiere hanno ripetutamente invitato i residenti ad evacuare immediatamente, sottolineando che le acque alte della tempesta potrebbero rivelarsi mortali e che i primi soccorritori non saranno in grado di aiutare finché il maltempo non sarà passato. Lo stesso governatore della Florida, Ron DeSantis, ha avvertito i cittadini di mantenere alto il livello di allerta e prepararsi ad interventi di emergenza. Il forte vento dovuto all’uragano, inoltre, si diffonderà nell’entroterra della Florida settentrionale e della Georgia meridionale, mettendo nuovamente fuori uso l’energia elettrica lungo il percorso. Con l’occasione è stato proclamato lo stato di emergenza anche negli Stati di Carolina del Nord e Carolina del Sud.