Un bimbo di 2 anni ha ucciso la madre incinta con una pistola. La tragedia si è consumata a Norwalk, nello stato USA dell’Ohio. Morto anche il piccolo che la 31enne portava in grembo. La vittima si chiamava Laura Ilg. Secondo una prima ricostruzione riportata dai media americani, il figlioletto di Laura avrebbe colpito la madre alla schiena: sarebbe stato un terribile incidente. L’arma in questione sarebbe una pistola, in quel momento carica e sprovvista della sicura. La donna, che era all’ottavo mese di gravidanza, ha allertato i soccorsi, spiegando quanto accaduto. È stato il sovrintendente David Smith a raccontare la telefonata della donna nel corso di una conferenza stampa dedicata al tragico caso.

Bimbo uccide madre incinta con una pistola: il riassunto della tragedia

Nel corso della conferenza stampa con i giornalisti, è stato detto come Laura “ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola”.

Laura era ancora cosciente all’arrivo dei soccorsi

Come informa FanPage, Laura era ancora cosciente all’arrivo dei soccorsi. La donna ha spiegato che il piccolo era entrato nella sua stanza, che normalmente era chiusa a chiave, mentre lei era intenta nelle faccende domestiche. Proprio in quel momento, il bambino avrebbe trovato la pistola. La 31enne è morta in ospedale e i medici non hanno potuto neanche salvare il piccolo.