Tragedia a Rimini, dove nella giornata di ieri si è verificato un terribile caso di omicidio-suicidio. Protagonista negativo della vicenda, il 50enne di origini siciliane Gino Lombardi che ha sparato alla moglie moldava Svetlana Ghenciu prima di togliersi la vita.

Rimini, omicidio-suicidio: Gino Lombardi spara alla moglie e si toglie la vita

A fare la terribile scoperta è stato il figlio 16enne della coppia che, di ritorno nell’appartamento di via Gambalunga dopo un weekend fuori con la sua fidanzata. Il giovane ha notato subito che qualcosa non andava, perché nessuno rispondeva al citofono e la porta era chiusa dall’interno. Una volta che è riuscito ad entrare in casa, forzando l’ingresso, ha trovato il corpo di sua mamma steso in una pozza di sangue nel letto e sopra di esso quello di suo padre.

Le indagini dei carabinieri: quando è avvenuto l’omicidio?

I carabinieri stanno ancora indagando, ma tutto fa pensare ad un tipico caso di omicidio-suicidio. L’arma da fuoco era ancora stretta nella mano di Gino Lombardi al momento in cui i corpi sono stati ritrovati. Nessuno dei vicini ha dichiarato di aver sentito grida o spari, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che l’omicidio si sia consumato almeno 24 ore prima del ritrovamento dei corpi.