Gaia Nota è una ventenne che non appartiene ai social, che è diventata la supertestimone dell’incidente di Casal Palocco. Era presente sulla Lamborghini al momento dell’impatto.

Incidente Casal Palocco, la supertestimone in auto con gli youtuber: “Si è aggiunta un chilometro prima dell’impatto”

Una ventenne senza nessuna inclinazione per i social è diventata la supertestimone dell’incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel. Si chiama Gaia Nota ed era a bordo della Lamborghini al momento dell’incidente, seduta sul sedile accanto a quello del guidatore. Una partecipazione casuale, visto che la ragazza si è aggiunta solo un chilometro prima dell’impatto, su insistente richiesta di Matteo Di Pietro. I carabinieri contano sulla sua memoria fotografica per avere altri dettagli sulle precise responsabilità degli youtuber. La ragazza è estranea alla società TheBorderline, è solo un’amica ed è ritenuta attendibile. La sua testimonianza è ritenuta molto utile, tanto quanto gli altri accertamenti. La ragazza ha già risposto a tutte le domande e ora si attendono i riscontri tecnici.

Incidente Casal Palocco, continuano le indagini: ascoltate le persone informate sui fatti

Le persone informate sui fatti continuano ad essere ascoltate. Gli investigatori hanno trascritto oltre venti testimonianze, comprese quelle della madre e della figlia che viaggiavano su un’auto superata dalla Lamborghini prima che finisse contro la Smart della mamma di Manuel, a oltre cento all’ora. La Lamborghini Urus viaggiava da ore per la città per completare la challenge e creare il video per il canale di YouTube. L’analisi dei supporti informatici è importantissima. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche tutte le chat dei ragazzi. Molti video sono stati cancellati dal canale, che è stato chiuso in segno di lutto per il piccolo Manuel, come hanno spiegato i diretti interessati.