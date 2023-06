Parlare di depistaggio è ancora prematuro, ma i nuovi indizi che sono emersi sul caso dell’incidente di Casal Palocco fanno pensare ad un possibile favoreggiamento nei confronti di Matteo Di Pietro da parte di qualcuno tra gli amici presenti con lui sulla Lamborghini.

Incidente Casal Palocco, ipotesi depistaggio: “Hanno provato a nascondere la telecamera”

“Ci hanno provato. Hanno tentato di nascondere una delle telecamere che avevano in auto prima dell’arrivo delle pattuglie. Ma per fortuna non ci sono riusciti, le hanno trovate lo stesso”. Sono queste le novità che emergono sull’incidente di Casal Polacco a sei giorni dalla terribile tragedia che ha tolto la vita al piccolo Manuel. Se parlare di un vero e prorio depistaggio è prematuro, gli inquirenti stanno lavorando sull’ipotesi favoreggiamento: almeno uno tra i presenti in macchina avrebbe provato ad alterare la scena prima dell’arrivo della polizia.

L’importanza delle testimonianze

Per venire definitivamente a capo di questo caso e poter comprendere al meglio le responsabilità, potrebbero rivelarsi decisive le testimonianze dei presenti. In primo luogo, quella della madre e della figlia sorpassate in auto dalla Lamborghini solo qualche istante prima dell’incidente tra il Suv e la Smart.