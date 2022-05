Lo scorso aprile, la polizia dell'Indiana, ha trovato un bimbo morto in un trolley e sta cercando di risalire alla sua identità.

La polizia dell’Indiana sta cercando di risalire all’identità di un bambino che lo scorso aprile è stato trovato morto in un trolley. Il piccolo è deceduto per disidratazione.

Usa, bimbo trovato morto in un trolley: deceduto per disidratazione

Lo scorso aprile, nello Stato dell’Indiana, è stato trovato un bambino morto per disidratazione in un trolley. L’autopsia del piccolo, che si ritiene abbia circa 5 anni, mostr che lo “squilibrio elettrolitico” è stato causato probabilmente da una gastroenterite virale, come riportato dalla polizia in un comunicato stampa. Sul corpo non sono state riscontrate lesioni traumatiche significative. Probabilmente è morto una settimana prima di essere trovato, il 16 aprile. “I detective hanno anche affermato di non avere prove che li portino a credere che il bambino fosse vivo quando è stato messo nel trolley e che il bambino fosse vestito e pulito” si legge nel comunicato.

L’esame tossicologico è risultato negativo.

Il ritrovamento

La valigia che conteneva il corpo del bambino è stata trovata da un uomo che stava raccogliendo funghi nell’area boschiva. Gli investigatori sperano che diffondendo le foto della valigia possano ottenere informazioni utili per identificare la vittima. “Gli investigatori non escludono la possibilità che il bambino possa essere originario non dell’Indiana o addirittura non degli USA” ha dichiarato la polizia. “Stiamo continuando a seguire una varietà di tecniche investigative, lavorando con diverse agenzie esterne durante questa indagine.

Sebbene abbiamo ricevuto diverse segnalazioni a livello nazionale, gli investigatori non sono stati in grado di identificare la vittima” ha aggiunto.