USA, Birmingham: uomo viene cacciato da un concerto e si schianta con l’auto contro il locale, arrestato

A Birmingham, negli USA, un uomo è stato cacciato da un concerto: subito dopo, ha deciso di schiantarsi con l’auto contro il locale.

Negli Stati Uniti d’America, due persone hanno fatto schiantare la propria auto contro un locale all’interno del quale si stavano esibendo alcuni gruppi musicali. La vicenda si è verificata nella città di Birmingham, in Alabama e si è conclusa con l’arresto dei due soggetti.

USA, Birmingham: uomo viene cacciato da un concerto e si schianta con l’auto contro il locale

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre, due persone che si trovavano a bordo della propria auto si sono schiantate contro un locale, all’interno del quale stavano suonando alcuni gruppi musica. In particolare, il locale era stato scelto come location per ospitare P.O.D, From Ashes To New e All Good Things.

La drammatica e pericolosa circostanza si è verificata nella città di Birmingham, città situata nello Stato dell’Alabama, negli Stati Uniti d’America.

USA, Birmingham: auto si schianta contro un locale che ospita un concerto, conducente arrestato

In considerazione di quanto avvenuto, sul luogo dell’incidente, si sono recate le forze dell’ordine statunitensi che hanno eseguito i rilievi del caso e hanno ascoltato le persone che si trovavano sulla scena al momento dello schianto.

Sulla base delle testimonianze raccolte, è emerso che il conducente dell’auto era stato cacciato via dal locale nel corso della serata, poco prima che la vettura impattasse contro la struttura.

Al momento, non sono note le cause che hanno reso necessario procedere all’allontanamento dell’uomo dal locale. A ogni modo, la vicenda si è conclusa con l’arresto dei due uomini che si trovavano all’interno del veicolo.

Per quanto riguarda l’accaduto, infine, gli agenti della polizia locale statunitense hanno riferito che nessuno dei cittadini che si trovavano sul posto è stato ferito o ha subito danni a causa dello schianto.

USA, Birmingham: auto si schianta contro un locale che ospita un concerto, video

Poco dopo la segnalazione dell’incidente, Matt Brandyberry, il cantante dei From Ashes To New, ha deciso di pubblicare un video su Twitter con il quale ha voluto raccontare e mostrare quanto successo presso il locale di Birmingham, in Alabama.

Secondo quanto riferito dall’artista, infatti, l’uomo che si trovava alla guida dell’auto si sarebbe schiantato contro il locale, nel tentativo di uccidere gli addetti alla sicurezza che, poco prima, lo avevano scortato verso l’uscita della struttura, impedendogli di rimanere all’interno dell’edificio e assistere all’esibizione di P.O.D, From Ashes To New e All Goog Things.