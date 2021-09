Usa, un giovane di 25 anni avrebbe avuto rapporti con un cavallo, evaso dalla prigione è infine stato fermato.

Jonah Barrett-Lesko, un ragazzo di 25 anni, che avrebbe avuto rapporti sessuali con un cavallo. L’uomo, a causa di alcuni reati, è stato portato in carcere da dove è poi evaso. È stato infine trovato a un miglio di distanza, venticinque minuti dopo.

L’episodio è accaduto in Usa, nello stato del Colorado. Il giovane è riuscito a fuggire dalla prigione della contea di La Plata. L’uomo è stato finalmente trovato dopo che i locali preoccupati hanno riferito alla polizia di aver individuato qualcuno con indosso una tuta carceraria che correva vicino a un negozio.

Usa, rapporti con un cavallo: catturato dal capo della polizia

Jonah Barrett-Lesko è stato catturato a circa un miglio di distanza dalla prigione, dal capo della polizia di Durango Bob Brammer, che si trovava alla guida nella zona.

È stato in grado di individuare il prigioniero poiché si era tolto l’uniforme e stava correndo verso il bosco. Brammer ha dichiarato al Durango Herald: “Questo è ciò che ha davvero attirato la mia attenzione su di lui perché non si vedono persone seminude che corrono nei boschi nei loro boxer”. Ha aggiunto che insieme a un altro ufficiale ha inseguito Barrett-Lesko avanti e indietro attraverso il fiume. L’uomo è stato infine arrestato senza che lui opponesse alcuna resistenza.

Usa, rapporti con un cavallo: era stato rilasciato su cauzione

Jonah Barrett-Lesko è stato inizialmente arrestato a giugno dopo essere stato presumibilmente sorpreso a fare sesso con un cavallo alla fiera della contea di La Plata. È stato rilasciato su cauzione, ma in seguito è stato nuovamente arrestato con l’accusa di diversi furti con scasso, tra cui il furto di sei biciclette per un valore totale di $ 13.000, l’irruzione in un’auto parcheggiata e il taccheggio. Il 13 agosto si è dichiarato colpevole di furto con scasso e possesso di strumenti da scasso.

In attesa della sentenza è stato nuovamente arrestato con l’accusa di tentato furto di autoveicoli. Ora dovrebbe essere accusato di evasione.

Usa, rapporti con un cavallo, Brammer: “Reato minore”

Bob Brammer ha dichiarato: “Anche i suoi crimini iniziali relativi alle molestie nei confronto di un cavallo erano un reato minore”. Jonah Barrett-Lesko sarebbe stato dunque rilasciato in questo caso. Il capo della polizia ha aggiunto: “Sappiamo chi sono queste persone e abbiamo bisogno di avere gli strumenti per tenerle lontane dalla strada per garantire la sicurezza della comunità nel suo insieme. … Anche quando era in custodia, è scappato da una prigione e si è dato alla fuga”.