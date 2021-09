Max Leitner arrestato dopo una sparatoria a Bolzano: torna in carcere il “re delle evasioni”

Arrestato a Bolzano Max Leitner, il Re delle evasioni. La segnalazione da parte di una prostituta aggredita poco prima dall'uomo.

La Polizia di Bolzano ha arrestato Max Leitner, conosciuto nell’ambiente criminale e della cronaca di settore come il Re delle evasioni, per la sua naturale capacità ad evadere dal carcere. Leitner, oggi 63enne, sarebbe stato fermato davanti ad un locale notturno a seguito di una sparatoria.

Stando a quanto riferto da Rai Alto Adige, Max Leitner, si trovava in auto con un’altra persona, un cittadino austriaco di 59 anni, e l’allarme sarebbe arrivato al 112 da parte di una prostituta. La donna, nello specifico, avrebbe riferito di aver ricevuto alcuni colpi d’arma da fuoco sulla sua auto – per fortuna vuota – mentre era con un cliente.

La descrizione fornita dalla ragazza degli aggressoori ha permesso poi alla Polizia di individuare Max Leitner e il suo socio.

L’auto degli aggressori è stata scoperta dalla Polizia intorno alle 2 di notte nei pressi del locale notturno e immediato è scattato l’arresto per i due uomini. Proprio nel momento del fermo, Max Leitner, ha provato ad opporre resistenza, ma è stato comunque intrappolato.

A bordo della suaa auto c’erano delle armi: una pistola, un fucile e un teaser.

Conosciuto anche come il Vallanzasca dell’Alto Adige, Max Leitner deve il suo sopraannome di Re delle evasioni per essere riuscito per ben 5 volte a scappare dal carcere, sia in Italia che all’estero. Attualmente era a piede libero, ma ora le indagini degli inquirenti dovranno verificare il perchè degli spari all’auto della prostituta e soprattutto la distanza dalla quale gli stessi sono stati effettuati.