USA, bisnonna colpita con il taser dalla polizia: è gravissima

Un assurdo episodio di violenza gratuita negli USA, dove una bisnonna affetta da demenza è stata colpita con il taser dalla polizia ed è gravissima. I media spiegano che la 95enne Clare Nowland aveva afferrato un coltello e stava minacciando alcune persone all’interno della struttura in cui era ospite. Da quanto si apprende Clare si trovava in un ospizio ed ora sta lottando tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stata colpita con il taser dalla polizia.

Bisnonna colpita con il taser dalla polizia

La vittima si trovava nella casa di riposo Yallambee Lodge a Cooma. E nella giornata di mercoledì il personale ha chiamato il 911 chiedendo un intervento nella struttura. Il motivo? Clare aveva afferrato un coltello e minacciava di usarlo contro altri ospiti e infermieri. A quel punto una pattuglia è arrivata sul posto e gli agenti di polizia hanno colpito la vecchietta con il taser. La 95enne è caduta a terra e le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. A quel punto Clare è stata condotta presso il Cooma District Hospital: è ancora lì in gravissime condizioni.

L’inchiesta sull’uso dell’arma elettrica

I media Usa spiegano che sull’episodio è stata aperta un’inchiesta. Lo scopo sarà di accertare le circostanze esatte di quanto accaduto. C’è uno storico acecrtato però. Disarmare una 95enne che brandisce un coltello non dovrebbe essere impossibile per agenti addestrati, magari difficile ma non proibitivo, e l’uso tempestivo del taser non è certo elemento a discolpa. In più Clare si reggeva in piedi solo grazie a un deambulatore. Vero è che la donna ha tenuto ben saldo il coltello in mano ma i poliziotti hanno usato subito la pistola elettrica, arma potenzialmente letale.