Class action contro Burger King: il colosso del fast food è stato accusato in 12 Stati americani.

I clienti di ben 12 Stati americani si sono lamentati dei panini di Burger King perché diversi e più piccoli rispetto alle immagini promozionali.

Attuata la “class action” contro la catena Burger King

È scattata la “Class action” contro Burger King negli Stati Uniti d’America. Un giudice in Florida, infatti, ha stabilito che la famosa catena di fast food dovrà affrontare un’accusa per pubblicità ingannevole. La mozione è stata accolta anche da altri 11 Stati: New York, Illinois, Massachusetts, Michigan, California, Connecticut, Ohio, Kentucky, Mississippi, Pennsylvania e Arizona.

La class action, o “azione di classe”, è uno strumento di tutela per i consumatori, che permette ad un gruppo di individui danneggiati dal medesimo fatto di ottenere un risarcimento. Non è la prima volta che popolari catene di fast food negli Stati Uniti subiscono questo tipo di denunce: stessa sorte è capitata anche a McDonald’s e Taco Bell.

Il motivo dell’accusa

La causa contro Burger King è stata intentata nel marzo 2020, in particolare sul famoso panino “Whopper“: nelle foto sarebbe rappresentato grande il doppio rispetto alla realtà.

La catena, si legge nella denuncia, «si vanta di offrire panini più sostanziosi della concorrenza» ma «le dimensioni dell’hamburger sono state aumentate solo nella pubblicità».