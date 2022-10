Crescono le tensioni tra Nato e Russia: gli Usa mandano truppe speciali al confine tra Romania e Ucraina. Non accadeva da oltre 80 anni.

Nuovi sviluppi sul fronte della guerra in Ucraina: gli Usa hanno dispiegato alcune truppe di fanteria in Romania, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non accadeva da 80 anni.

Non accadeva oltre 80 anni.

Si tratta della 101esima divisione aerotrasportata, una tra le divisioni d’assalto più importanti dell’esercito americano, denominata “Screaming Eagle” (aquile urlanti): 4.700 soldati addestrati per essere impiegati in qualsiasi momento in ogni tipologia di conflitto.

La situazione in Ucraina

In Ucraina intanto non si placa l’azione distruttrice della Russia: piovono raid sulle case e sugli impianti energetici, con oltre un milione di persone senza elettricità.

“L’aggressore continua a terrorizzare il nostro Paese – ha denunciato Zelensky – Il mondo può e deve fermare questo terrore“.

“Colpendo le infrastrutture critiche ucraine, il Cremlino vuole provocare nuove ondate di rifugiati in Europa-avverte Mykhailo Podolyak, braccio destro del leader di Kiev-. Se Putin riuscirà ad attuare il suo piano oggi dipende solo dai leader nelle capitali europee. L’unico modo per fermare una catastrofe umanitaria è trasferire rapidamente la difesa aerea e i missili“.