USA: "Distrutti 8 droni in Yemen"

Gli USA e l’annuncio della distruzione dei droni al largo dello Yemen.

USA-Yemen: Droni distrutti e il U.S Central Command

Il U.S. Central Command, Centcom, in un post su X:

«Le forze statunitensi hanno identificato i droni nelle aree controllate dagli Houthi, e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le navi della marina statunitense nella regione. Le forze statunitensi hanno successivamente colpito e distrutto i droni per legittima difesa».

Joe Biden e i droni distrutti

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha dato l’ordine di attaccare gruppi affiliati e sostenuti dall’Iran in Iraq e in Siria dichiarando: «Se l’America viene colpita, reagirà».

La decisione degli Stati Uniti ha suscitato irritazione in Iraq, le parole del segretario alla Difesa Austin:

«Una violazione della sovranità territoriale, non tollereremo altri attacchi».

I droni distrutti, la risposta degli USA

Gli Stati Uniti hanno utilizzato anche bombardieri a lungo raggio partiti dagli USA per colpire obiettivi delle milizie filo-iraniane in Siria ed in Iraq.

La notizia dei raid è arrivata prima dalla Siria, l’Osservatorio per i diritti umani ha segnalato l’uccisione di sei combattenti: