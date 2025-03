In USA è stata eseguita la condanna a morte di Brad Sigmon reo di aver ucciso con colpi di mazza da baseball i genitori della sua ex fidanzata. L’uomo ha optato per la fucilazione e non per la sedia elettrica o l’iniezione letale, metodi utilizzati per questo tipo di pene.

Brad Sigmon, morto con la fucilazione

L’uomo è stato ucciso tramite la fucilazione dopo il rifiuto della richiesta di sospensione da parte della Corte Suprema. E’ stata la prima dopo 15 anni.

L’uomo ha optato per questo metodo perché secondo il suo legale Gerald King, come riporta il sito Leggo.it avrebbe avuto paura degli effetti connessi alla scelta dell’iniezione letale, altro metodo che Sigmon ha considerato.

L’uomo è stato fucilato all’interno del Broad River Correctional Institution da una distanza di 4,6 metri, ad eseguire l’operazione tre agenti.

Il bersaglio rosso sul cuore

L’uomo indossava una tuta nera, sul petto aveva un bersaglio rosso di stoffa. Il legale dell’uomo ha letto l’ultimo messaggio che l’uomo ha voluto mandare al mondo, in particolare era rivolto “ai miei amici cristiani ad aiutarci a mettere fine alla pena di morte” – come riportato da Leggo.it

Quella di Sigmon è stata la sola quarta condanna a morte tramite fucilazione, dall’introduzione avvenuta nel 1976. Le precedenti 3 avvennero tutte nello stato dello Utah.