Usa, gemelli nati in anni diversi per 15 minuti: fratello nel 2021 e sorella nel 2022

Due gemelli sono nati in California in anni diversi, uno nel 2021 e l'altra nel 2022. Il parto molto raro della notte di Capodanno.

Alfredo Antonio Trujillo e Aylin Yolanda Trujillo sono due gemelli nati all’ospedale Natividad Medical Center, in California, ma in anni diversi. Il parto è infatti avvenuto a cavallo della mezzanotte del 31 dicembre, con il primo bambino che è venuto alla luce alle 23:45 dell’ultimo giorno del 2021 e la seconda che è invece nata dopo dal mezzanote, dunque nel 2022.

Gemelli nati in anni diversi

Per soli 15 minuti di distanza i due fratelli gemelli sono nati in anni differenti, un caso senza dubbio raro. Negli Stati Uniti ogni anno si registrano circa 120mia parti gemellari, ma la possibilità che nascano in anni diversi sarebbe pari ad una su due milioni.

Gemelli nati in anni diversi in California

“Per me è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi”, ha detto la mamma dei bambini, Fatima Madrigal, senza dubbio sorpresa della nascita particolare dei propri figli.

Gemelli nati in anni diversi a capodanno

“Questo è stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia carriera – ha commentato invece la dottoressa Ana Abril Arias che al Natividad Medical Group si occupa dei parti – È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico per iniziare il nuovo anno!”.