Usa i risparmi per comprare un videogioco invece di un regalo alla moglie

Il Natale dovrebbe portare amore e generosità, ma non è sempre così, soprattutto nei rapporti di coppia. Una donna americana non riceverà nessun regalo per Natale, perché suo marito ha preferito spendere i suoi unici risparmi in videogiochi. La donna ha raccontato quello che è accaduto su Reddit, spiegando di aver dovuto implorare il suo compagno di prenderle almeno un biglietto di Natale. L’uomo l’ha etichettata come “materialista“, nonostante lui avesse speso gli ultimi risparmi per regalare a se stesso dei videogiochi.

“Con l’avvicinarsi del Natale volevo un regalo da mio marito, giusto per il piacere di ricevere un regalo. So che non ha molti soldi perché è molto riluttante a lavorare e salta il suo lavoro part-time la maggior parte delle volte, così gli ho detto che poteva regalarmi qualcosa di piccolo, come un piccolo animale di peluche, un portachiavi o anche un biglietto di Natale, ma proprio oggi mi ha detto che non ha soldi e non ne avrà fino al prossimo anno perché ha speso i suoi ultimi risparmi per un videogioco che aveva desiderato” ha raccontato la donna.

“Lui dice che sono materialista perché voglio un regalo, sebbene mi avesse chiesto diverse cose che gli ho già comprato, e che il Natale dovrebbe significare trascorrere del tempo con la famiglia invece di pensare alle cose materiali. Così adesso mi sento in colpa e non sono più sicura di aver fatto la cosa giusta” ha aggiunto la donna. La coppia si mantiene solo con lo stipendio della donna, visto che il marito è molto riluttante nei confronti di qualsiasi lavoro.

“Visto che sono io ad accollarmi tutte le bollette, sembra così irragionevole desiderare un regalo di Natale?” ha chiesto.

La donna ha spiegato di essere sposata da due anni e che prima delle nozze suo marito lavorava a tempo pieno. In seguito ha avuto un esaurimento nervoso e ha accettato un lavoro part-time. “Non vuole proprio andarci, ma cosa posso fare? Chiederglielo con calma e comunicare non cambia nulla, anzi lo fa andare su tutte le furie. Se non pagassi tutte le bollette saremmo senza casa e se non mi occupassi di tutte le faccende domestiche vivremmo in un porcile” ha raccontato. La sua storia ha ottenuto 10mila apprezzamenti in rete. Molti utenti hanno dimostrato solidarietà alla donna, condannando il comportamento di suo marito.