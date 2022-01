Usa, il rapper J Stash uccide la compagna e si suicida: i tre figli chiamano la polizia

Il rapper americano J Stash ha ucciso la sua compagna e poi si è suicidato con la stessa arma. I tre figli hanno chiamato la polizia.

Il rapper americano J Stash ha ucciso la sua compagna e poi si è suicidato con la stessa arma. I tre figli hanno chiamato la polizia. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Capodanno a Los Angeles.

Usa, il rapper J Stash uccide la compagna e si suicida: avevano 28 anni

J Stash, famoso rapper americano, all’anagrafe Justin Joseph, ha ucciso la sua compagna a colpi di pistola, mentre i tre figli della donna erano a casa, nella stanza accanto a loro. Dopo averla uccisa, ha utilizzato la stessa arma per suicidarsi. J Stash e la compagna Jeanette Gallegos, entrambi di 28 anni, sono morti nella loro casa di Tample City, sobborgo di Los Angeles.

Usa, il rapper J Stash uccide la compagna e si suicida: i tre figli hanno chiamato la polizia

A chiamare la polizia, che è subito intervenuta sul posto, sono stati i figli di Jeanette, di soli 7, 9 e 11 anni. Hanno spiegato agli agenti che la mamma si era chiusa in camera con il compagno dopo una forte lite. Erano preoccupati per le urla e hanno iniziato a bussare alla porta, ma non hanno ricevuto risposta. A quel punto hanno provato a contattare la donna al telefono e sono riusciti a parlarci.

Jeanette ha chiesto ai suoi figli di chiamare il 911 e poi di scappare. Purtroppo pochi minuti dopo la sua richiesta, si sono sentiti i colpi di pistola.

Usa, il rapper J Stash uccide la compagna e si suicida: “Una situazione tragica”

Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, intorno alle 7.15 dell’1 gennaio, hanno trovato i corpi senza vita di Jeanette e del rapper. “Una situazione tragica” ha commentato il tenente Derrick Alfred della polizia di Los Angeles, che sta indagando.

I bambini, che sono stati trovati in stato di shock, sono stati soccorsi, ma fortunatamente non hanno riportato ferite. Sono stati affidati ad alcuni parenti. Sono state disposte le autopsie sui due corpi.