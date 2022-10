Usa “in riserva”, Biden sblocca 15 milioni di barili di greggio

Elezioni di mid-term in arrivo ed economica in ginocchio, con gli Usa ormai "in riserva" Joe Biden sblocca 15 milioni di barili di greggio

Ufficialmente adesso e da poche ore gli Usa sono “in riserva” e il capo della Casa Bianca Joe Biden sblocca 15 milioni di barili di greggio. Secondo quanto riportato dai media nelle ore notturne il presidente degli Stati Uniti ha varato la misura per fronteggiare la crisi economica indotta dalla guerra.

Biden sblocca 15 milioni di barili di greggio

Ma non sono pochi quelli fra gli analisti che vedono nella decisione di Biden anche l’effetto di due specifiche situazioni: una di politica interna ed un’altra di politica estera ma “sudamericana”. Che significa? Innanzitutto il dato: quello cioè per cui, Joe Biden ha annunciato lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa e lo ha fatto per “combattere l’aumento dei prezzi della benzina causato dalla guerra di Putin” in Ucraina.

I due dati di politica interna ed estera

Poi c’è il dato politico interno, quale? Le elezioni di mid-term sono alle porte e la popolarità di Joe Biden non è altissima, non con i repubblicani agguerriti degli ultimi mesi. E il dato di politica estera? Biden sperava di resettare momentaneamente l’embargo al Venezuela del “suo” Juan Guaidò ma ancora saldamente in mano al chavista Maduro ed “incassare” milioni di barili di greggio extra, ma dai servizi gli hanno sconsigliato il gesto.