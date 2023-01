USA, infermiere in ospedale avrebbe abusato delle pazienti per 10 anni

Un infermiere di 61 anni, Christopher P.

Lambros, sarebbe stato solito filmarsi mentre abusava delle pazienti in ospedale. Per almeno 10 anni nessuno si sarebbe mai accorto di nulla. L’episodio è accaduto presso un ospedale del Colorado (USA). Sembra che l’uomo prima addormentasse le sue vittime, per poi mettere in atto le sue perversioni. Sarà la giustizia a fare il suo corso e a confermare (o smentire) le presunte aggressioni da parte del 61enne. Moltre pazienti sarebbero ignare delle violenze subite.

Ne avrebbe violentante a decine nel corso del tempo. Le poverine sarebbero state filmate e fotografate continuamente, tanto che l’infermiere avrebbe raccolto una quantità di dati pari a quattro terabyte, della durata di 65 ore di filmati. L’infermiere è stato arrestato.

Infermiere avrebbe abusato delle pazienti in ospedale: licenziato

Come informa FanPage, Lambros è stato licenziato dall’ospedale presso cui prestava servizio dopo la scoperta di migliaia di immagini e decine di filmati in cui avrebbe abusato sessualmente di alcune pazienti dopo averle addormentate.

L’uomo dovrà ora rispondere all’accusa di violenza sessuale.

L’ospedale in cui si sarebbero verificate le violenze

L’ospedale dove il 61enne avrebbe violentato decine di pazienti è il St. Mary’s Medical Center di Grand Junction, sito nella contea di Mesa. Nessuno si sarebbe accorto delle presunte violenze da parte dell’infermiere e nessuno avrebbe sospettato dell’uomo fino alla scoperta del materiale che lo incastrerebbe. L’arresto di Lambros risale a ottobre 2022.