Un 57enne è stato arrestato per aver violentato quattro bambine mentre giocavano a nascondino.

Gioca a nascondino con 4 bambine e le violenta: arrestato 57enne

Un uomo i 57 anni, residente a Viadana, in provincia di Mantova, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori di 14 anni, corruzione di minorenne e adescamento di minori. I carabinieri, il 27 dicembre, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.

Le indagini sono iniziate ad ottobre dopo la segnalazione di alcuni genitori. Gli agenti sono intervenuti e hanno accertato un tentativo di adescamento nei confronti di quattro bambine, tra i 10 e i 12 anni. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze delle bambine ed è emerso che l’uomo le avvicinava con la scusa di giocare a nascondino e le portava nel suo garage o in un camper. Una volta insieme al chiuso mostrava loro un video pornografico e in qualche occasione si è consumata una vera e propria violenza sessuale.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo. Una volta rintracciato per lui sono scattate le manette e la misura cautelare in carcere. L’uomo aveva lasciato Viadana e si era trasferito in provincia di Napoli, ma è stato trovato e arrestato nella giornata di martedì 27 dicembre. Si trova ora in carcere a Napoli a disposizione della autorità bresciane.