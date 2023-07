Dopo il violento impatto il velivolo ha preso fuoco. Per le sei persone non c'è stato scampo.

Un dramma si è consumato in California dove il Business jet Cessna C550 è precipitato, schiantandosi al suolo. Per le sei persone a bordo, la cui identità non è stata ancora resa nota, non c’è stato scampo.

#FrenchValley Critical Incident Plane Crash Investigation Please stay out of the area. Road closures at:

Briggs Road and Sky Canyon

Briggs Road and Auld Road

Auld Road and Industry Way Closed until further notice. pic.twitter.com/e0RZTpmaPl — Riverside County Sheriff (@RSO) July 8, 2023

USA, jet precipita in California: cosa è successo

Stando a quanto riporta la testata locale KTLA, il jet CESSNA C550, è partito dall’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas. Il velivolo, per cause ancora da chiarire è precipitato non molto distante dall’aeroporto di French Valley a Murrieta, a sud-ovest della Contea di Riverside, in California. intorno alle 4.15 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I funzionari locali hanno fatto sapere che le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate circa un’ora. Sul caso sta indagando il National Transportation Safety Board.

Lo sceriffo della Contea: “Restate lontani dalla zona”

Nel frattempo sul profilo Twitter dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Riverside, sono state date ulteriori informazioni. In virtù dello svolgimento delle indagini, sono state chiuse fino a nuovo ordine alcune aree, vale a dire Briggs Road, Sky Canyon Briggs Road, Auld Road e Industry Way. Ai cittadini è stato dunque intimato di non avvicinarsi.