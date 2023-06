Intorno alle ore 11 (secondo il fuso locale) di quest’oggi, sabato 10 giugno, si è seriamente rischiato di assistere ad un incidente aereo in uno degli aeroporti più importanti di Tokyo: ecco cos’è successo.

I due voli interessati sono stati rispettivamente un Thai Airways International partito da Bangkok e un Eva Airways in partenza per Taipei. Probabilmente per un errore umano sul quale però si sta ancora indagando, entrambi gli aerei sono entrati in pista nello stesso momento, toccandosi. Per fortuna, grazie alla prontezza dei due piloti è stato possibile evitare il disastro, interrompendo immediatamente la partenza di entrambi i voli.

Nel frattempo su Twitter hanno iniziato a spuntare diversi video che mostrano come si è arrivati ad una simile situazione, che potenzialmente avrebbe potuto portare ad un vero e proprio disastro aereo. In una delle clip si può vedere per esempio uno dei dipendenti dello scalo giapponese recuperare da terra uno dei pezzi degli aerei staccatisi da uno dei due velicoli.

Per motivi di sicurezza, ovviamente, la pista dell’aeroporto è stata momentamente chiusa, con tutti i ritardi del caso per i passeggeri in partenza.

Aircraft of the Taiwanese airline EVA and Thai Airways hit each other at the Tokyo airport, Japanese TV reported.

The cameras show two planes side by side, the liner from Thailand has a damaged wing.

According to NHK, a fragment of the wing lies nearby on the runway. pic.twitter.com/jEdwXHXc4t

