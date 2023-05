Banditi i fornelli a gas nello Stato del New York. L'opinione pubblica è divisa in due.

Un grande passo avanti verso la transizione energetica parte dagli Stati Uniti d’America (USA): lo Stato federale del New York, dove è situata la Grande Mela, ha deciso di bandire i fornelli a gas. I provvedimenti non sono immediati, ma gli abitanti avranno tempo per adeguarsi. Ecco le reazioni dell’opinione pubblica.

Usa, la transizione energetica parte da New York: banditi i fornelli a gas

La notizia si apprende dall’agenzia di stampa Ansa, che cita la Cnn. La misura del governo federale bandisce stufe, fornelli e riscaldamento a gas e concede fino al 2026 a case e condomini per adeguarsi alle nuove regole. Gli abitanti del New York avranno a disposizione tre anni per apportare modifiche strutturali alle proprie abitazioni. Non è ancora noto se il governo federale, d’accordo con Washington, erogherà dei bonus, sul modello europeo, per agevolare i cittadini colpiti da questa norma.

Ambientalisti contro aziende: la norma divide l’opinione pubblica

Intanto l’opinione pubblica potrebbe dividersi in due: i favorevoli e i contrari alla norma. Non esisterà mai una legge che metta tutti d’accordo e in questo caso lo scontro è tra gli ambientalisti e le aziende. I primi non possono far altro che gioire per questo provvedimento in quanto accelera la tanto ambita transizione energetica; i secondi, invece, potrebbero diventare ancora più furiosi a causa dei costi legati all’elettricità e alla sostituzione degli impianti. Questa norma, inoltre, potrebbe danneggiare alle aziende statunitensi produttrici di gas.