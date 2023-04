New York, arrestato urologo che abusava di pazienti minorenni

Arrestato a New York urologo che usava sui pazienti sex-toys spacciandoli come mezzi per terapie innovative

Violenze sessuali spacciate per cure. Arrestato a New York urologo 55enne citato in giudizio da sette pazienti per presunti abusi sessuali. Il medico ha lavorato precedentemente nel NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center e alla Northwell Health.

Abusi anche su ragazzi minorenni

Alle sette denunce suddette si sono aggiunte di recente le accuse di due ragazzi minorenni. I pazienti vittime degli abusi dell’urologo hanno dichiarato che lo stesso usava su di loro dei sex-toys, spacciandoli come mezzi per terapie innovative. Stando a quanto dichiarato negli atti depositati in un tribunale federale di Manhattan, gli episodi di violenza si sarebbero verificati quando era da solo insieme a loro all’interno dell’ambulatorio per le visite. Non sono noti ulteriori dettagli dei momenti incriminati ma da tutte le testimonianze raccolte tra le vittime non c’è alcun dubbio sulle intenzioni del medico.

Violenze in atto da più di cinque anni

Dal 2015 al 2019. Gli abusi spacciati per cure mediche alternative sarebbero durati per almeno cinque anni. In attesa del processo e della sentenza definitiva, sul medico 55enne gravano diversi e pesanti capi di imputazione: se verrà condannato per tutti – e c’è naturalmente un’altissima probabilità che accada – rischia fino a 60 anni di detenzione.