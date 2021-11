Usa: nel 2022 salperà la “Big Nude Boat”, la nave da crociera per nudisti

A febbraio 2022 è prevista la partenza della nave da crociera per nudisti "Big Nude Boat", ma i partecipanti dovranno sottostare a molte regole

La Bare Necessities, società americana che offre eventi di crociera per nudisti ha organizzato per febbraio 2022 la prima crociera di due settimane, dopo la pandemia covid. Ecco le informazioni e le regole da rispettare.

Crociera per nudisti: pronta la nave per il 2022

In seguito alla pandemia da covid, il settore delle crociere è ripartito a piccoli passi, ma negli Usa già nel 2022 è prevista la partenza della “Big Nude Boat“, nave da crociera esclusivamente riservata ai nudisti.

Come riportato su Facebook dalla pagina Crocieristi Italiani, la partenza è prevista per il 13 febbraio 2022 da Tampa, in Florida, scelta come punto di incontro dato che i resort della città siano accessibili facilmente ai nudisti.

“Big Nude Boat”: la nave da crociera per nudisti

La speciale crociera durerà due settimane e farà tappa a Curacao, Porto Rico, Panama, Colombia e Bonaire, Repubblica Dominicana e Bahamas.

Il nome della nave scelta per ospitare la crociera è la Carnival Pride, una nave che ha come tema decorativo statue e dipinti di nudi classici. Una scelta azzeccata, e Bare Necessities è entusiasta: “Ci sentiremo come a casa“.

“Big Nude Boat”: il regolamento dei nudisti per la crociera

Sempre nel post di Facebook, è riportato un regolamento ferreo che i partecipanti dovranno seguire, pena l’espulsione dalla nave per i trasgressori.

Si potrà stare nudi a bordo, ma nelle aree pubbliche, corridoi e ristoranti è previsto l’abbigliamento.

Si potrà prender il sole e nuotare nudi nelle aree esterne alla nave. La crociera prevede balli, giochi, eventi, feste in costume, workshop e persino meditazione, sempre nell’applicazione del regolamento naturista.

La lingerie e abbigliamento fetish non sono ammessi, così come l’attività sessuale all’aperto, pena l’espulsione immediata.

Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni può partecipare ad una crociera nudista.