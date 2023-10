Una ragazza statunitense soffre di una rara allergia che hanno solo 250 persone nel mondo: l’orticaria acquagenica.

La scoperta della malattia

Tessa Hansen-Smith ha 25 anni e vive a Fresno, in California. A scoprire la sua allergia è stata la madre Karen Hansen-Smith, dottoressa in medicina generale. Dopo anni di test la donna ha finalmente trovato una spiegazione al malessere della figlia.

Tessa, sulla sua pagina Instagram livingwaterless racconta come sia vivere con la sua malattia. Spiega di bere principalmente latte perché l’acqua le causa forti bruciori di stomaco. Racconta inoltre di come sia ovviamente un problema farsi la doccia e che quindi tende a lavarsi usando salviettine umide, benché anche quelle le provochino dolore.

La ragazza ha lanciato una campagna di crowdfunding sul sito GoFundMe per sostenere le sue spese ospedaliere. Scrive: “Il conto più grande della mia degenza ospedaliera ammonta a circa 8.000 dollari, escluse le altre fatture per le successive visite mediche, i controlli e la terapia fisica. Le donazioni andranno direttamente a coprire le spese mediche correnti e verranno messe da parte per le future spese.”

L’allergia all’acqua: cos’è

L’orticaria acquagenica di cui soffre Tessa è una rarissima forma di orticaria che si manifesta entro pochi minuti dal contatto con l’acqua. Si manifesta in eruzioni cutanee, arrossamenti e prurito.