Tragedia in Wisconsin, negli USA, dove un suv è piombato contro la folla mentre era in corso la tradizionale parata in vista del Giorno del Ringraziamento: il bilancio è di almeno 5 morti e decine di feriti tra cui 12 bambini.

Il conducente del mezzo, inizialmente fuggito dopo i fatti, sarebbe stato fermato dalla Polizia.

Suv contro la folla negli USA

I fatti sono avvenuti a Waukesha, cittadina di oltre 60 mila abitanti, nel pomeriggio di domenica 21 novembre 2021. Secondo quanto ricostruito, un mezzo di colore rosso è piombato a velocità sostenuta nel mezzo della parata travolgendo numerosi suonatori della banda musicale che stavano sfilando. Centinaia di persone si sono date alla fuga in preda alla paura e la Polizia ha sparato numerosi colpi contro il suv per fermarlo, ma il guidatore è riuscito a scappare.

Circa un’ora dopo il capo della polizia Daniel Thompson ha annunciato che gli agenti hanno rintracciato il veicolo danneggiato e che un uomo è stato identificato e fermato come sospetto investitore. Questo il suo bilancio: “L’auto ha colpito più di una ventina di persone, tra cui alcuni bambini ma non vogliamo riportare i dettagli. Le vittime sono state trasferite in ospedale“.

Suv contro la folla negli USA: 5 morti

Dati diffusi successivamente hanno reso noto che i cittadini deceduti nell’incidente sarebbero almeno 5 e i feriti tra i 30 e i 40. Tra loro, ricoverati in sei diverse strutture ospedaliere, ci sarebbero 12 bambini secondo un bilancio del dipartimento dei vigili del fuoco di Waukesha.