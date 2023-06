Una tranquilla giornata al parco si è trasformata in un incubo: due bimbi ustionati dall'acido versato sugli scivoli.

Alcuni sconosciuti hanno versato dell’acido muriatico sugli scivoli di un parco del Massachusetts: due bambini sono rimasti gravemente ustionati.

Acido sugli scivoli del parco: due bambini ustionati

Una tranquilla giornata al parco si è trasformata in un incubo per alcuni bambini statunitensi del Massachusetts. Due fratellini si sono ritrovati con la pelle ricoperta di bolle e vesciche, vittime da ustioni: secondo le autorità locali i piccoli sarebbero venuti in contatto con dell’acido muriatico che qualcuno ha intenzionalmente versato sugli scivoli del parco.

«Siamo andati al mattino presto, eravamo i primi e ho lasciato che i bambini andassero a giocare da soli. Ho notato che c’era del liquido sul fondo degli scivoli ma ho pensato che fosse acqua piovana».

Questo il racconto della madre delle vittime, la signora Ashley Thielen, ai media locali. Nel frattempo, i bimbi sono stati medicati ma fortunatamente hanno riportato per lo più ferite da ustioni superficiali e stanno bene.

Le indagini sull’accaduto

Secondo un comunicato stampa dei vigili del fuoco di Longmeadow – dove si sono consumati i fatti domenica scorsa, 11 giugno – a versare l’acido sarebbero stati alcuni vandali.

Secondo gli inquirenti, i colpevoli avrebbero avuto accesso alla sostanza dal magazzino di una vicina piscina: qui viene utilizzata per pulire e disinfettare la vasca. I sospetti avrebbero fatto irruzione nel magazzino dove i prodotti chimici della piscina erano stati «adeguatamente conservati in un’area protetta» e avrebbero portato via bottiglie con la sostanza.