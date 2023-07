Le forze dell’ordine americane hanno fatto sapere di aver trovato della cocaina nell’ala ovest della Casa Bianca, la zona della residenza presidenziale che è visitabile dai turisti. Joe Biden, al momento del curioso ritrovamento, si trovava a Camp David.

USA, cocaina trovata nella Casa Bianca: si indaga

“Abbiamo una barra gialla che dice cocaina cloridrato” – spiega, come riportato dal ‘Washington Post’, un vigile del fuoco intervistato ieri alla radio che stava facendo riferimento al particolare ritrovamento che è stato effettuato da lui e dai suoi colleghi all’interno della Casa Bianca. Come anticipato, la cocaina è stata rinvenuta nell’ala ovest della residenza presidenziale, proprio nella zona che risulta essere visitabile dai turisti. L’intelligence americana adesso dovrà indagare sull’origine della droga per provare a scoprire chi l’ha introdotta nella Casa Bianca.

L’ala ovest della Casa Bianca

L’ala ovest è forse la parte della Casa Bianca più famosa e riconoscibile anche perché tante volte è stata riprodotta nei film americani. La zona comprende la sala del gabinetto e l’area stampa, ma anche gli uffici e lo spazio di lavoro per i consiglieri e il personale del presidente, ma soprattutto il celeberrimo studio ovale. Tutta l’area, dopo il ritrovamento, è stata evacuata.