Usa, uomo nudo sale sull’auto della polizia a Los Angeles

Una scena bizzarra quella avvenuta nella città di Los Angeles, a due passi dalla Hollywood Walk of Fame, nella giornata di venerdì 17 giugno: infatti, la LAPD – Los Angeles Police Department – ha fermato un uomo completamente nudo che si stava esibendo sopra una volante della Polizia stessa.

L’uomo saltava su e giù sul veicolo, presumibilmente danneggiando il tetto dell’auto. Inizialmente, sembrerebbe che i poliziotti non fossero esattamente sicuri di come porre fine alla situazione in maniera pacifica.

Inizialmente gli agenti hanno cercato di calmare l’uomo senza successo, tanto che è arrivato a distruggere il lunotto posteriore dell’auto. Alla fine, lo scenario è migliorato ed è stato preso in custodia senza usare la forza.

È stato arrestato e schedato per atti di vandalismo.