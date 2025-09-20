Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo per la vendita di armi a Israele del valore di circa 6 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. L’indiscrezione evidenzia il ruolo del presidente Donald Trump, mettendo in luce il peso della sua rete politica anche negli affari militari internazionali.

Offensiva israeliana a Gaza e contesto internazionale

L’annuncio

della potenziale vendita di armi arriva mentre l’esercito israeliano ha intensificato le operazioni a Gaza City, bombardando infrastrutture di Hamas e ampliando le attività di terra. Fonti palestinesi riportano numerosi sfollati e vittime, con almeno 43 decessi segnalati in tutta la Striscia all’alba, di cui 26 nella città di Gaza, tra cui anche due richiedenti aiuti uccisi nel sud della regione.

La tensione cresce in vista del vertice annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e di una riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dedicata alla crisi di Gaza, sottolineando l’urgenza di una risposta internazionale alla situazione sul campo.

“Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele”: il WSJ evidenzia l’influenza di Trump

L’amministrazione Trump sta lavorando per ottenere l’approvazione del Congresso a una proposta di vendita di armamenti a Israele dal valore complessivo di circa 6,4 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla vicenda.

Il pacchetto includerebbe 30 elicotteri d’attacco AH-64 Apache, 3.250 veicoli blindati per il trasporto della fanteria e pezzi di ricambio per 750 milioni di dollari destinati ai mezzi già in dotazione. Le consegne, in caso di approvazione, non sarebbero previste prima di due o tre anni.

Nonostante le tensioni in Medio Oriente, la pianificazione procede, evidenziando il sostegno del presidente Trump alle forze israeliane, in un contesto in cui molti Democratici esprimono crescenti riserve sulla gestione del conflitto da parte di Israele.