Va all'anagrafe per rinnovare la carta di identità: risulta mai nata

A Torino si è verificato un caso assurdo, da romanzo o da film.

Quando la signora Giuseppina, di anni 70, residente nel capoluogo piemontese dal 1963, si è recata all’ufficio anagrafe per rinnovare la carta d’identità, infatti, si è sentita dire non era possibile, in quanto non risultava il numero dell’atto di nascita.

Problemi con la carta d’identità, risulta mai nata

“Avevo 10 anni quando sono arrivata in città con la mia famiglia” racconta la signora a La Stampa. “Ho studiato, mi sono sposata e ho avuto dei figli.

Per 40 anni ho lavorato in azienda. Ho pure votato e con il documento non ho mai avuto nessun problema” continua. Eppure l’impiegata dell’anagrafe le ha detto: “Sui suoi precedenti documenti non risulta il numero dell’atto di nascita. In poche parole è come se non fosse mai nata. Non possiamo rinnovare la carta di identità”.

Problemi con la carta d’identità, e adesso?

Adesso, la signora ha chiesto al suo comune di nascita, Foggia, di ricevere il documento che risulta mancante.

“Quando arriverà potrò presentarlo a Torino e continuare tutte le pratiche per il rinnovo della carta di identità” spiega. “Fortunatamente ho agito con anticipo. La mia carta scade a marzo, ma il caos all’anagrafe mi ha convinta a muovermi più di un mese prima”. Tutto è bene quel che dovrebbe finire bene!