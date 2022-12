Va fuori strada con l'auto e sbatte contro un albero: era oltre il limite alcolemico

Incidente a Montebelluna: una Volkswagen Golf condotta da un giovane è andata fuori strada in maniera autonoma, e si è schiantata contro un albero.

Incidente a Montebelluna: auto esce di strada e si schianta

La scorsa nottata, tra luendì 5 e martedì 6 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata stradale di un’autovettura – una Volkswagen Golf – condotta da un giovane ragazzo originario dell’Est Europa.

L’incidente è avvenuto nel comune di Montebelluna, in provincia di Treviso, più precisamente in via XXX aprile. Dalle prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo in totale autonomia: nello sbandare avrebbe abbattuto qualche cartello, finendo poi la sua corsa schiantandosi contro un albero.

La dinamica e i soccorsi: era positivo all’alcol test

Sul posto sono subito giunti i soccorsi e gli agenti delle Forze dell’Ordine per verificare quanto accaduto e accertarsi delle condizioni del giovane.

L’automobilista, che aveva perso il controllo del veicolo abbattendo parte della recinzione di un istituto scolastico ssulla strada, è stato sottoposto ad alcol test. Il giovane è risultato positivo con tasso superiore a 1.30 gr./lt.

, ed è stato immediatamente deferito all’Autorità Giudiziaria, con conseguente ritiro della Patente di guida.