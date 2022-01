Va in arresto cardiaco durante una corsa nel Trevigiano: 12enne in gravi condizioni

Si accascia all'improvviso in tarda mattinata e va in arresto cardiaco durante una corsa campestre: 12enne padovano in gravi condizioni in ospedale

Dramma improvviso durante la 37ma edizione della gara Cross Città della Vittoria, dove poco dopo le 11.15 del mattino un 12enne va in arresto cardiaco durante la corsa nel Trevigiano in calendario in area Fenderl per la giornata di oggi, domenica 23 gennaio.

Il ragazzino, tesserato con una società padovana, è in gravi condizioni e secondo quanto spiegano i media locali è stato soccorso e rianimato con mezzora di manovra, poi trasportato in ospedale. Una gara di corsa campestre che poteva finire in tragedia e che comunque è finita in dramma, con il 12enne che all’improvviso si è accasciato a terra.

I soccorsi sono stati immediati e sul posto sono accorsi a razzo gli operatori che per norma devono stazionare nelle apposite aree durante eventi del genere.

Il 12enne è stato rianimato per oltre mezz’ora ed elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

La gara in questione aveva fatto il pienone di iscritti e prometteva di diventare un evento di assoluto successo ma il grave malore del ragazzino ha inevitabilmente funestato il clima. Le condizioni cliniche di salute del 12enne sarebbero gravi ma stabili e al momento del trasporto su mezzo ad ala rotante era ancora privo di conoscenza.