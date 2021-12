Vaccino Covid bambini 5-11 anni, come prenotare: le regiole regione per regione

Il 16 dicembre partiranno le vaccinazioni volontarie per i bambini tra 5 e 11 anni. Le regole per le prenotazioni sono diverse di regione in regione

Vaccino ai bambini tra 5 e 11 anni: il via libera di Aifa e Ema

L’Aifa e l’Ema hanno dato il loro via libera, si partirà con le vaccinazioni ai bambini dal 16 dicembre. I bambini tra 5 e 11 anni che si sottoporranno in maniera del tutto volontaria alle vaccinazioni, e che non hanno quindi la necessità di avere il Green pass come il restante della popolazione, riceveranno un terzo delle dosi Pfizer riservate agli adulti. La precedenza sarà data ai bambini più fragili e a coloro che sono a rischio di contrarre la malattia in forma grave.

Vaccino ai bambini 5-11 anni, le prenotazioni regione per regione: Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana

Le regole per prenotarsi variano da regione in regione. Vediamole nel dettaglio:

Piemonte : per quanto riguarda il Piemonte, la regione ha aperto venerdì 10 dicembre alla possibilità di preaderire ai vaccini pediatrici destinati ai bambini da 5 a 11 anni su www.ilpiemontetivaccina.it. Lesomministrazioni inizieranno giovedì 16 dicembre presso hub specifici per i bambini, individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra.

: per la Lombardia abbiamo l’annuncio ufficiale del commissario : “Apriremo a breve le prenotazioni anche per le vaccinazioni dai 5 agli 11 anni, cominceremo il 16 dicembre e contiamo di vaccinare circa 40-50mila bambini alla settimana nell’arco di quelle che sono le possibilità che abbiamo messo a disposizione. Liguria : In liguria le prenotazioni partiranno dal 13 dicembre. Le somministrazioni verranno fatte “solo in hub dedicati e solo su prenotazione”, ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti . Al momento della prenotazione della prima dose verrà indicato anche l’appuntamento per la seconda. Si potrà prenotare online su prenotovaccino.regione.liguria.it, oppure presso gli sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere o presso le farmacie che effettuano il servizio Cup o chiamando al numero verde 800 938 818.

Vaccino ai bambini 5-11 anni, le prenotazioni regione per regione: Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna