Uno studio inglese ha svelato quali sono gli effetti collaterali dell’associazione tra il vaccino Covid e il ciclo mestruale. Sono circa 4.000 le donne che hanno segnalato problemi di questo genere dopo la somministrazione.

Vaccino Covid e ciclo mestruale: lo studio inglese

Secondo uno studio che è stato condotto in Gran Bretagna, circa 4.000 donne hanno segnalato dei problemi al ciclo metruale dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid. Si tratta di una reazione avversa che non è presente nell’elenco dei potenziali effetti collaterali di questo vaccino. Le donne che hanno fatto segnalazione hanno un’età compresa tra i 30 e i 49 anni. I dati ufficiali, presentati all’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) e ottenuti dal Sunday Times, hanno mostrato che le segnalazioni di problemi mestruali legati al vaccino di AstraZeneca sono 2.734.

Altre 1.158 reazioni sono collegate al vaccino Pfizer e alre 66 a quello Moderna.

Vaccino Covid e ciclo mestruale: gli effetti collaterali

Le donne hanno riscontrato problemi quali emorragie “più consistenti del solito“, ma questo effetto collaterale non è stato segnalato durante gli studi clinici. Una volta che un farmaco viene somministrato a milioni di persone, può accadere che si manifestino effetti collaterali non segnalati. Gli esperti, come affermato dall’MHRA, hanno dichiarato che non esiste un “rischio maggiore” di problemi mestruali dopo il vaccino, per questo non vi sono motivi per aggiungerlo all’elenco dei possibili effetti collaterali.

Victoria Male, immunologa riproduttiva all’Imperial College di Londra, ha spiegato che non tutte le donne segnaleranno cambiamenti nel ciclo mestruale, soprattutto perché non tutti sanno che esiste questo effetto collaterale e che possono presentare un rapporto. “Molte persone mi hanno contattato per informarmi dei cambiamenti nel loro ciclo dopo la vaccinazione ma non è stato stabilito alcun collegamento chiaro” ha dichiarato l’immunologa.

Vaccino Covid e ciclo mestruale: reazioni e messaggi

Sarah Branch, direttore della vigilanza e della gestione del rischio dei farmaci dell’MHRN, ha spiegato che le prove “non suggeriscono un aumento del rischio, a seguito della vaccinazione, con i tre vaccini anti Covid-19 del Regno Unito“. Ha anche aggiunto che il numero delle segnalazioni è basso. “Continuiamo a monitorare da vicino questi rapporti per potenziali segnali” ha aggiunto. I medici del Royal College of Obstetrician and Gynecologist hanno invitato le donne che notano “sanguinamenti insoliti” a riferirlo al medico. Hanno, però, aggiunto che questi effetti collaterali “non devono dissuadere le donne dal farsi vaccinare quando vengono chiamate“.