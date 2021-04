Vaccino Covid in Lombardia per gli over 60 dal 22 aprile: come prenotare

Gli over 60 della Lombardia potranno prenotare il vaccino anti Covid a partire dalle 23 di oggi: come si effettua la prenotazione?

Dalle 23 di oggi, giovedì 22 aprile 2021, anche gli over 60 potranno prenotare il vaccino Covid in Lombardia: la prenotazione avverrà tramite la piattaforma di Poste Italiane.

Vaccino Covid per gli over 60 in Lombardia

A comunicarlo è stata la stessa Regione, la quale ha reso noto che “dalle ore 23 di oggi anche le persone tra i 60 e i 64 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19.

Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso“. Sono diverse le modalità per effettuare la prenotazione.

Si può accedere al sito di Regione Lombardia o del Governo (che rimanderanno al portale di Poste Italiane), recarsi agli sportelli di Poste Italiane oppure telefonare al numero verde 800 894 545 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. In tutti e quattro i casi bisognerà avere con sé la propria tessera sanitaria e il proprio codice fiscale.

Se si prenota il vaccino online, il portale permetterà a tutti di scegliere luogo, data e ora per ricevere la propria dose e invierà un sms con il riepilogo di dove e quando avverrà l’iniezione.

L’obiettivo del governatore Fontana, che ha evidenziato come la campagna vaccinale “sta andando bene nel rispetto dei target del governo“, è quello di arrivare a somministrare 100 mila vaccini al giorno. Per il momento si è raggiunta la capacità di iniettarne 65 mila, ma a suo dire il numero potrà essere aumentato nei prossimi giorni.

Mentre inizieranno le prenotazioni per gli over 60, continueranno le somministrazioni per le altre fasce d’età con lo scopo di concludere quelle agli over 80 entro la fine di aprile.