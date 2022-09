Vaccino Covid per Omicron 4 e 5, quando sarà disponibile in Italia? 

C'è il vaccino Covid per Omicron 4 e 5, ma resta “fondamentale vaccinarsi con i prodotti disponibili, che restano altamente efficaci contro il virus grave"

Il coronavirus morde di meno ma non è scomparso e l’autunno è alle porte, ecco perché è importante sapere quando sarà disponibile in Italia il vaccino Covid per Omicron 4 e 5 . Secondo i vertici dell’Aifa il preparato dovrebbe arrivare entro due massimo tre settimane e lo ha spiegato a RaiNews 24 un addetto ai lavori di massimo rango.

Chi? Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Ecco il vaccino Covid per Omicron 4 e 5

Ha detto Magrini: “L’ultima versione del vaccino anti-Covid aggiornata alle sottovarianti Omicron 4 e 5 sarà disponibile tra 2-3 settimane“. L’annuncio del direttore Aifa arriva dopo il disco verde dell’EMA al booster bivalente di Pfizer-BioNTech adattato a Omicron BA.4/5. Ha spiegato ancora Magrini: “Il nuovo prodotto è stato approvato con gli stessi criteri con cui è stato autorizzato negli Stati Uniti, cioè solo con dati sugli animali, il che significa che si è standardizzata una nuova tecnica di approvazione, come per la vaccinazione antinfluenzale”.

“Vaccinatevi anche con quello disponibile”

Insomma, il bivalente è in arrivo, ma il direttore generale dell’Aifa ha spiegato ad Adnkronos Salute che resta “fondamentale vaccinarsi con i prodotti attualmente disponibili, che restano altamente efficaci contro la malattia grave anche nei confronti degli ultimi ceppi di Omicron. In ogni caso la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa si riunirà in settimana”.