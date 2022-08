Vaiolo delle scimmie, chi era Germano Mancini: il carabiniere morto a Cuba

Germano Mancini è morto per una crisi respiratoria mentre si trovava in terapia intensiva a Cuba: il carabiniere aveva contratto il vaiolo delle scimmie

Aveva solo 50 anni, il carabiniere di orgini italiane scomparso nei giorni scorsi a Cuba. Il suo nome era Germano Mancini e, a quanto si è appreso dal racconto delle autorità locali, aveva contratto il vaiolo delle scimmie.

Cuba, chi era Germano Mancini: il carabiniere morto dopo aver preso il vaiolo delle scimmie

Germano, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, era arrivato nella paradisiaca isola caraibica lo scorso 15 agosto, per trascorrere le sue ferie estive insieme ad un paio di amici. Il carabiniere, originario di Pescara, aveva anche un figlio di vent’anni. Da 16 anni si era trasferito a Noale dov’era conosciutissimo, proprio a causa del suo lavoro. Nais Marcon, la sindaca di Scorzè, lo ha voluto ricordare come un gran lavoratore: “È sempre stato in prima fila.

Lascia un grande vuoto nella nostra comunità che ora perde un importante punto di riferimento. Attendiamo che da Cuba arrivino notizie certe che contribuiscano ad aiutarci a capire cosa sia successo.”

La scomparsa di Germano e il ricordo della sindaca della città

Germano, dopo aver contratto il Monkeypox, ha lottato tra la vita e la morte per qualche giorno in terapia intensiva, finchè le sue condizioni non sono divenute troppo gravi, fino a sopraffarlo.

Nais Marcon ha raccontato anche l’ultima volta che ha avuto a che fare con il carabiniere: “È stato durante una premiazione avvenuta in piazza a Scorzè durante una manifestazione sportiva. Un uomo sempre presente. Era sempre pronto a mettersi al servizio della sua comunità sia sul lato professionale sia sotto l’aspetto umano. Quando avevamo bisogno di qualche consiglio era sempre disponibile.”