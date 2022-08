I documenti dell'autopsia su Germano Mancini non sono stati ancora consegnati all'ambasciata italiana. Potrebbe non essere morto per Vaiolo delle Scimmie

L’autospia sulla salma di Germano Mancini è stata eseguita e il referto parla di “un germe non specificato”. Al caso sta lavorando l’ambasciata italiana a Cuba che vuole accelerare il rientro del cadavere di Mancini.

Vaiolo delle Scimmie, autopsia su Germano Mancini: “Broncopolmonite e danni multipli agli organi”

I referti medico-legali sono arrivati in ritardo in quanto nel fine settimana, come si legge su Il Messaggero, l’espletamento delle normali attività burocratiche cubane hanno subito dei rallentamenti. Il ministero della sanità di Cuba ha poi rilasciato una nota in cui si legge che Mancini è deceduto a causa di una “sepsi dovuta a broncopolmonite causata da un germe non specificato e danni multipli agli organi“. Nella nota è scritto anche che “per cercare possibili cause associate che potessero condizionare la sua gravità, sono state escluse altre patologie di eziologia infettiva“.

Mancini potrebbe non aver contratto il famigerato virus

Nonostante le autorità cubane abbiano identificato Germano Mancini come il primo caso di vaiolo delle scimmie della Nazione e, purtroppo, anche il primo decesso, non si sa ancora al 100% se il carabiniere pescarese, di servizio in Veneto, abbia contratto il virus. La letalità del vaiolo delle scimmie è molto bassa e, come ha sottolineato il professor Sergio Abrignani, si tratta di “un virus che provoca una malattia lieve e su decine di migliaia di casi verificatisi in Europa, si contano sulla dita delle mani i casi di letalità.

Un adulto con difese immunitarie normali, o solo lievemente compromesse, non muore per il vaiolo delle scimmie”. Dunque c’è la possibilità che Mancini non abbia contratto realmente il virus o che fosse affetto da qualche grave difetto del sistema immunitario. Intanto l’ambasciata italiana a Cuba sta ancora aspettando i documenti ufficiali dal governo cubano.