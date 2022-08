Carabiniere muore per il vaiolo delle scimmie a Cuba

Indicato genericamente in un primo momento come un "turista italiano" un carabiniere in servizio nel Veneto muore per il vaiolo delle scimmie a Cuba

Un carabiniere in servizio presso il comando della stazione di Scorzè nel Veneto muore per il vaiolo delle scimmie a Cuba: il luogotenente Germano Mancini si era sentito male dopo essere giunto sull’isola in vacanza, poi era gradualmente peggiorato fino a perdere la vita domenica 21 agosto.

A dare menzione della morte il Ministero della salute pubblica cubano.

Carabiniere muore per il vaiolo delle scimmie

Le condizioni del paziente “si sono rapidamente evolute verso la gravità, essendo in condizioni critiche instabili dal 18 agosto”. E secondo quella nota “il rapporto dell’autopsia eseguita sull’uomo nell’Istituto di medicina legale ha mostrato la sepsi dovuta a broncopolmonite causata da un germe non specificato e danni multipli d’organo come causa della morte“.

E ancora: “Il 17 agosto ha presentato sintomi generali e il 18 agosto si è recato ai servizi sanitari per la loro persistenza. Durante le prime cure mediche fornite, i sintomi sono peggiorati e questo ha richiesto il trasferimento d’urgenza per il ricovero e le cure intensive”.

“Lesioni cutanee tipiche del monkeypox”

Chiosa poi il ministero che in sede di esame “sono state identificate le lesioni cutanee che fanno sospettare clinicamente del vaiolo delle scimmie.

Durante la sua permanenza ha alloggiato in una casa in affitto e visitato diverse località delle province occidentali del Paese“. La morte del maresciallo Mancini ha gettato nello sconforto famiglia, amici e colleghi.