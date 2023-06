Il piccolo Evan Giroletti ha avvertito un malore a scuola, poi la corsa in ospedale. Il corpicino del bimbo di soli 4 anni non ce l’ha fatta: è morto a causa di un’emorragia cerebrale. Una tragedia immane quella avvenuta a Esine, paesino della Val Camonica (Brescia). Evan si è sentito male lo scorso 12 giugno mentre si trovava nella scuola materna da lui frequentata: il bambino è prima tornato a casa per poi essere trasportato d’urgenza al Civile di Brescia. Evan è riuscito a resistere solo per qualche ora: il decesso del piccolo è stato comunicato il 13 giugno scorso.

Il malore a scuola e la morte: Evan deceduto per una rara patologia

Come informa BresciaToday, Evan sarebbe morto a causa di una rarissima emorragia cerebrale, causata a sua volta da una patologia ancora più rara. In accordo con la famiglia, la salma del piccolo è stata sottoposta all’espianto degli organi e delle cornee. Il funerale sarà celebrato il pomeriggio del prossimo 16 giugno alle 16, presso la chiesa parrocchiale di Esine.

Numerosi i messaggi di cordoglio

Il piccolo Evan lascia papà Andrea, mamma Glenda, i suoi 4 fratelli e la sorella, gli zii e i cugini. Numerosi i messaggi di cordoglio, in uno di essi il bimbo viene definito “un piccolo angelo”. Un pensiero sui social anche da parte dell’Asd Valgrina Calcio: “…Riposa in pace e tifa per noi da lassù”.