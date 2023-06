Un base jumper è morto in un lancio dalla cima del Piz da Lech, via ferrata in Alta Badia (BZ): trentatreenne finlandese, stava trascorrendo le vacanze in Italia insieme alla compagna che ha lanciato l'allarme

Tragedia in Val Badia. Mercoledì 14 giugno un base jumper è morto in un lancio dalla cima del Piz da Lech, via ferrata in Alta Badia (BZ). La vittima, un trentatreenne finlandese, stava trascorrendo le vacanze in Italia insieme alla compagna.

L’incidente

A dare l’allarme è stata la donna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la stessa sarebbe salita con la vittima in quota utilizzando la ferrata e l’avrebbe poi vista lanciarsi con tuta e paracadute. Dopo il lancio del compagno, la giovane si è incamminata verso giù ma, non vedendolo scendere, si è subito allarmata. Attivati i soccorsi tramite la chiamata di emergenza alle autorità locali, si è precipitato sul posto il soccorso alpino dell’Alta Badia con l’elicottero dell’Aiut Alpin, ma purtroppo per il base jumper non c’è stato niente da fare: con ogni probabilità è morto sul colpo.

Le ricerche e i soccorsi

Dopo lunghe ricerche attraverso meticolosi sorvoli, il corpo dell’uomo è stato individuato in un canalone nella Val Mezdì, una zona impervia da raggiungere. Calati dall’elicottero con il verricello, i soccorsi hanno raggiunto a piedi il punto esatto della caduta, dov’era peraltro ancora presente della neve. Sempre con l’aiuto dell’elicottero, il corpo del base jumper è stato poi recuperato e portato a valle. La salma è ora a Corvara, a disposizione di eventuali accertamenti da parte delle autorità.